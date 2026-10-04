Женя Малахова раскрыла способ похудения для людей со второй группой крови

Женя Малахова назвала гречку способом похудеть для людей со второй группой крови

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Однако этот способ подойдет не для всех.

Певица Женя Малахова посоветовала людям со второй группой крови обратить внимание на гречку при похудении. Своим секретом стройности артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии лейбла «Первое музыкальное».

«Если у кого-то есть вторая группа крови — это гречка. Она тебя просто сделает принцессой», — сказала певица.

Малахова упомянула так называемую диету по группе крови. Ее предложил натуропат Питер Д’Адамо в 1990-х годах. Согласно этой теории, людям со второй группой крови советуют есть больше растительной пищи. Считается, что им может подойти гречка, а мясо и молочные продукты якобы усваиваются хуже. При этом научных доказательств эффективности такой системы питания нет.

Однако артистка назвала и более известный способ похудеть — просто есть меньше.

«Самое известное, конечно же, это закрыть рот», — отметила Малахова.

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