Умер академик Гарри Попов: он создал двигатели для станции «Мир» и МКС

Фото: Московский авиационный институт

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Доктор технических наук дожил до 91 года.

Академик РАН и доктор технических наук Гарри Алексеевич Попов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» и выразила соболезнования близким конструктора.

«Он прошел путь от ассистента до профессора МАИ, а в 1987 году возглавил созданный по его инициативе Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики», — уточнили в сообщении Роскосмоса.

Гарри Алексеевич основал научно-исследовательского институт прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ).

«Одной из ключевых областей научной деятельности Гарри Алексеевича являлась разработка и применение электрических ракетных двигателей в космической технике», — уточнили для ТАСС в пресс-служба МАИ.

Кроме того, Попов руководил созданием двигателей для орбитальной станции «Мир» и МКС. На них работали инжекторы памяти на основе разработанных в МАИ импульсных плазменных двигателей.

В последние два года Попов был первым заместителем директора научно-исследовательского института МАИ, при этом Гарри Алексеевич до последнего не оставлял работу со студентами.

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