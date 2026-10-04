Умер академик Гарри Попов: он создал двигатели для станции «Мир» и МКС
Умер конструктор электродвигателей космических ракет Гарри Попов
Фото: Московский авиационный институт
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Доктор технических наук дожил до 91 года.
Академик РАН и доктор технических наук Гарри Алексеевич Попов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» и выразила соболезнования близким конструктора.
«Он прошел путь от ассистента до профессора МАИ, а в 1987 году возглавил созданный по его инициативе Научно-исследовательский институт прикладной механики и электродинамики», — уточнили в сообщении Роскосмоса.
Гарри Алексеевич основал научно-исследовательского институт прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ).
«Одной из ключевых областей научной деятельности Гарри Алексеевича являлась разработка и применение электрических ракетных двигателей в космической технике», — уточнили для ТАСС в пресс-служба МАИ.
Кроме того, Попов руководил созданием двигателей для орбитальной станции «Мир» и МКС. На них работали инжекторы памяти на основе разработанных в МАИ импульсных плазменных двигателей.
В последние два года Попов был первым заместителем директора научно-исследовательского института МАИ, при этом Гарри Алексеевич до последнего не оставлял работу со студентами.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.