Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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Однако обсуждать пути урегулирования, по словам канцлера ФРГ, можно только после выполнения одного условия.

Германия готова обсуждать пути завершения конфликта на Украине после прекращения боевых действий. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита в Киев, передает Taz.de.

«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — сказал Мерц, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Ранее на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер заявил, что Киев, несмотря на предложения о диалоге, не стремится остановить боевые действия и вернуться к переговорам. По словам Путина, Москва была готова возобновить контакты сразу после выборов в Госдуму.

Однако, как отметил президент, в дни голосования ВСУ пытались сорвать их проведение, атакуя российские территории. Путин сообщил, что в ночь с 19 на 20 сентября по Москве было запущено более 1600 беспилотников. Кроме того, по его словам, погибли шесть членов избирательных комиссий.

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