«Обычная страшилка»: что означают слова Штайнмайера об опасности АдГ

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Президент ФРГ заявил об угрозах для демократии страны на фоне усиления поддержки правой партии.

Заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о рисках для демократии на фоне роста популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — это попытка напугать избирателей. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с 5-tv.ru.

«Что касается того, что он (Штайнмайер. — Прим. ред.) сказал, ну это обычная совершенно страшилка. Это обычная страшилка, потому что представители системных партий напуганы тем, как проголосовали жители Восточной Германии», — заявил эксперт.

По словам Трухачева, усиление позиций АдГ связано прежде всего с тем, что традиционные политические силы не смогли решить ряд важных внутренних вопросов. В качестве главной проблемы он выделил миграционную политику.

Эксперт также обратил внимание на рейтинг АдГ. По его словам, на общенациональном уровне поддержка партии достигла 30%. При этом Штайнмайер, говоря об угрозах для демократии, не объяснил, почему политическая сила получает все больше голосов.

«У Штайнмайера полномочий-то немного, он тут (в вопросе выборов. — Прим. ред.) не особо при делах. Но он повторил вот этот самый набор штампов. И, собственно, не сказал ничего о том, почему же „Альтернатива для Германии“ набирает голоса», — добавил Трухачев.

По словам специалиста, Германия стала одной из последних крупных стран Европы, где заметную поддержку получила правая политическая сила. Как утверждает Трухачев, традиционные партии опасаются АдГ, поскольку считают ее несистемной.

Накануне Штайнмайер заявил, что рост радикальных настроений может угрожать демократии и единству Германии. Он также сравнил ситуацию с периодом Веймарской республики, который продолжался с 1918 по 1933 год и закончился приходом к власти национал-социалистов.

На этом фоне снижается поддержка блока ХДС/ХСС под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По данным опросов, его рейтинг достиг рекордно низкого уровня. Работой канцлера довольны только 15% жителей, а 79% оценивают ее негативно.

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