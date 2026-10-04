Ушли гулять и пропали: двух школьниц ищут в Красноярском крае

Две девочки пропали во время прогулки в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Правоохранители уже проверяют ближайшие населенные пункты и круг общения детей.

Две девочки девяти и 13 лет пропали в селе Чулым Красноярского края во время прогулки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Личный состав отдела МВД России „Балахтинско-Новоселовский“ поднят по тревоге на поиски пропавших девочек», — заявили в ведомстве.

К операции привлекли более 40 сотрудников полиции, спасателей и волонтеров. Полицейские сформировали оперативные группы. Они выясняют, с кем общались школьницы, опрашивают знакомых и осматривают близлежащие населенные пункты.

В МВД уточнили, что девочки учатся в одной школе — в третьем и шестом классах. Ранее они самостоятельно не уходили из дома.

Младшей на вид девять-десять лет. Ее рост составляет около 118–120 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые. На момент исчезновения на ней были розовый жилет и серый спортивный костюм с белыми полосками и розовой эмблемой.

Старшей девочке на вид 12–13 лет, ее рост — около 146 сантиметров. У нее среднее телосложение, овальное лицо и окрашенные в рыжий цвет волосы. Она была одета в бежевую толстовку, черные брюки и черные сланцы.

В МВД также сообщили, что семья старшей школьницы ранее попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних и состоит на учете.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Брянске завершились поиски 13-летнего мальчика, который ушел из дома в субботу и не вернулся. Подростка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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