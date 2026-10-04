Дмитрук поддержал акцию за мир на площади Независимости в Киеве

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Депутат Рады заявил, что мир перестает быть словом, которое произносят только шепотом.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил солидарность с участниками акции на площади Независимости в Киеве, потребовавшими прекращения войны. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Инициатором митинга выступили сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова. Собравшиеся открыто призвали к остановке боевых действий.

«Сам факт того, что сегодня в центре Киева находятся люди, которые открыто требуют мира, — важное событие», — приводит Дмитрук.

Он отметил, что проведение такой акции в нынешних условиях имеет особое значение, и подчеркнул решимость граждан публично говорить о необходимости мирного урегулирования.

Ранее киевляне собрались на площади Независимости с требованием скорейшего мира с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр украинской столицы Виталий Кличко 3 октября признал: жизнь в Киеве уже не будет прежней из-за сложившейся обстановки. По словам Кличко, столица пребывает в крайне драматичной ситуации. Он указал, что делать вид, будто сейчас возможно жить как в мирное время, к сожалению, не получится. Отдельно он остановился на состоянии энергосистемы накануне зимы.

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