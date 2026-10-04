Сын Кашпировского отказался приезжать на похороны отца

Фото: © РИА Новости/Игорь Костин

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Он живет в США, а церемония прощания с психотерапевтом пройдет в Москве.

Сын психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского Сергей, живущий в США, не приедет на похороны отца. Об этом РИА Новости сообщил племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

«Сергея на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны», — заявил Мамаев агентству.

По словам родственника, семья связывалась по телефону с супругой Кашпировского Гулизар Чалбашовой. Она и сообщила о решении Сергея не приезжать на похороны.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Перед смертью психотерапевт долго болел, в том числе страдал от сахарного диабета. По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, продолжительные проблемы со здоровьем и привели к остановке сердца.

Прощание с телеведущим состоится 8 октября в Москве. Церемония начнется в 12:00 в Большом зале Троекуровского кладбища. Похороны пройдут отдельно и в закрытом формате.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кашпировский хотел, чтобы после смерти его тело кремировали. По словам племянника, психотерапевт давно говорил об этом пожелании, и о нем знали как родственники, так и сын Сергей. Несмотря на это, семья готовит традиционное захоронение.

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