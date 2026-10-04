Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Актриса проводит отпуск в турецком Бодруме.

Звезда проекта «Ранетки», 41-летняя актриса Янина Студилина, поделилась серией пляжных снимков. Об этом она сообщила в социальных сетях.

На кадрах знаменитость позирует на морском побережье в ярко-бордовом раздельном купальнике. На фотографиях артистка находится под соломенным навесом и с увлечением изучает рабочие распечатки. Еще один снимок сделан через круглое зеркало — в отражении хорошо виден рельефный пресс.

Подписчики встретили публикацию с восторгом — блог мгновенно наполнился лайками и комплиментами. В комментариях писали «красотка какая» и «фигура — огонь».

Незадолго до этого Студилина отметила день рождения, примерив эффектное полупрозрачное платье. В честь праздника именинница опубликовала ночной видеоролик, где грациозно прошлась перед камерой в роскошном вечернем наряде с очень высоким разрезом до самого бедра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Виктория Боня, звезда «Дома-2», проживающая в Монако, в социальных сетях дала отпор мужчинам, раскритиковавшим ее тело. Поводом стал ролик, записанный в примерочной бутика — в нем Боня показала себя с разных ракурсов и отметила, что немного сбросила вес, из-за чего вещи теперь сидят иначе. После публикации появились резкие комментарии. Модель не стала молчать и ответила на выпады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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