«Нужно было время»: почему Ким Кардашьян пять лет была одна после развода с Канье Уэстом

Фото: www.globallookpress.com/Burt Harris

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В этот период звезда сосредоточилась на детях, работе и себе.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом почти пять лет не стремилась к новым отношениям, чтобы по-настоящему исцелиться. Об этом 45-летняя звезда заявила в интервью The Times’ Style Magazine.

«Я была одинока пять лет. И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я никуда не спешила. Мне нужно было время. Я хотела полностью исцелиться и просто поработать над собой», — призналась Кардашьян.

По словам звезды, она не чувствовала пустоты и не была готова вновь открыться другому человеку. Исключением стал непродолжительный роман с актером Питом Дэвидсоном.

Сейчас Кардашьян встречается с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Они знакомы с 2014 года, однако их отношения стали публичными только в феврале, когда пара вместе появилась на Супербоуле. Знаменитости стараются не афишировать личную жизнь и лишь иногда публикуют совместные кадры.

Ким Кардашьян и Канье Уэст начали встречаться в 2012 году, а спустя два года поженились во Флоренции. У пары четверо детей — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

На фоне проблем со здоровьем Уэста, его публичных заявлений и напряженности в семье Кардашьян подала на развод в 2021 году. Официально брак завершили в 2022-м. Сейчас бывшие супруги совместно опекают детей.

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