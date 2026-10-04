Внук погибшей: стали известны детали взрыва на пиротехническом заводе

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Жертвами трагедии стали не только сотрудники предприятия.

Жертвами взрыва на пиротехническом заводе в Кубринске Ярославской области стали не только сотрудники предприятия. В числе погибших — местная жительница Татьяна Р., которая в момент трагедии находилась на огороде своего участка. Эту информацию «Известиям» сообщил ее внук.

«Жаловались. Бабушка сколько раз говорила, что рядом производство пиротехники», — рассказал мужчина.

По словам внука Татьяны, женщина была на огороде. Ее участок прилегал к производству. В момент инцидента по территории прошла ударная волна. Мужчина предполагает, что погибшая упала от ее воздействия, а после ее завалило кирпичами.

В Ярославской области, в селе Кубринск, днем 28 сентября произошел взрыв на заводе по производству петард. Из 15 человек, находившихся там, 14 погибли, одна женщина пострадала. Взрыв также повредил 22 многоквартирных дома неподалеку. 30 сентября в регионе объявили днем траура по погибшим.

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