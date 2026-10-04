Москвичей приглашают помочь городским животным подготовиться к зиме

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нехватка еды — главная сложность, с которой сталкиваются животные, проводящие зиму в столице.

Столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды до конца октября проводит акцию «Выходные добрых дел». Всем желающим предлагают позаботиться о животных в преддверии зимы.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются животные, которые остаются на зимний период в Москве, — это нехватка еды.

Каждый год в столице зимуют свыше ста видов птиц. Осенью белки создают запасы — прячут шишки, желуди и орехи, — но нередко не могут вспомнить, где оставили припасы, и страдают от голода. Чтобы пережить холода, им нужна помощь человека.

В рамках акции москвичам предлагают сделать кормушки и заготовить корм для птиц и зверей.

Птицам подойдут семена подсолнечника и тыквы, орехи, желуди, сушеные ягоды, злаки и семена диких трав. Белкам — кедровые или лесные орехи, сырые семечки, сушеные ягоды и шишки с семенами.

Кормушку можно смастерить из дерева или фанеры либо купить готовую из экологичных материалов. Корм и кормушки принимают в экоцентрах, адреса — на сайте «Экоцентры Москвы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в лесах Подмосковья начался «бельчатопад». Бельчата могут не удержаться в гнезде и упасть на землю — зверьков лучше не трогать и не уносить с того места, где он приземлился. Мама-белка не имеет привычки бросать своих детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.