Тело художника Шалвы Бедоева обнаружили в его московской мастерской

Фото: rah.ru/Российская академия художеств

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По предварительным данным, следов насилия специалисты не выявили.

Народного художника России Шалву Бедоева нашли мертвым в его мастерской на Тверской-Ямской улице в Москве. Об этом 4 октября сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации собеседника, на теле живописца не обнаружили следов насилия. Обстановка в помещении также оставалась нетронутой: все вещи находились на своих местах. О смерти 85-летнего художника ранее в тот же день сообщили в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова.

Выставочная деятельность Бедоева началась в 1970-х годах. Его произведения представляли на всесоюзных, всероссийских и международных выставках. В своих работах он часто обращался к истории и мифологии Осетии. Среди известных полотен — «Сбор винограда», «Амазонка», «Осетинская сказка», «Уасгерги», «Легенда о золотом яблоке» и «Царство амазонок».

Много лет художник посвятил преподаванию и возглавлял первую кафедру изобразительного искусства в СОГУ. Профессором он стал в 1993 году, академиком Российской академии художеств — в 2007-м.

Звание народного художника России Бедоев получил в 2019 году. Он также был удостоен званий народного художника Северной и Южной Осетии.

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