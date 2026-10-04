Стало известно о подготовке Киевом провокаций с ударами по объектам ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Среди возможных целей источник назвал подстанции и линии электропередачи вблизи линии соприкосновения.

Украинские боевики могут готовить провокации на энергетических объектах, связанных с Запорожской АЭС. Об этом 4 октября сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По версии собеседника агентства, украинская сторона может инсценировать удар по одному или нескольким объектам, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме. Источник утверждает, что затем эти обвинения могут использовать как предлог для атак на российские атомные электростанции.

В силовых структурах допустили, что целями станут подстанции либо другие элементы энергетической инфраструктуры неподалеку от линии соприкосновения. Также собеседники агентства не исключили имитации повреждения трансформаторов и линий электропередачи, связанных с атомной энергетикой.

В числе возможных объектов источники назвали подстанцию «Днепровская» в районе Вольногорска. По их словам, через нее проходит воздушная линия электропередачи напряжением 750 кВ, связанная с энергоснабжением ЗАЭС. Другим предполагаемым объектом они считают подстанцию «Запорожье-750», расположенную к северо-западу от Запорожья.

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