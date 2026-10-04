Минобороны усилит удары по ВПК Украины после заявления Зеленского
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Глава киевского режима пообещал увеличить интенсивность атак на НПЗ.
Российские Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом 4 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Зеленский пообещал увеличить интенсивность атак на НПЗ в ответ на российские удары по предприятиям в Киеве, производящим беспилотники и ракетное вооружение, а также по инфраструктуре, используемой ВСУ. В Минобороны заявили, что услышали эти слова, и возложили политическую ответственность за последствия на украинского президента.
В министерстве назвали массированные удары по Киеву и другим регионам ответом на действия украинской стороны. В частности, военные обвинили Зеленского в попытке сорвать голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва. По данным Минобороны, погибли шесть представителей участковых избирательных комиссий.
Также в заявлении говорится, что в ночь с 19 на 20 сентября ВСУ направили свыше 1,6 тысячи ударных беспилотников на Москву. Ведомство напомнило и о попытке нарушить работу международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2026 года.
Кроме того, по информации Минобороны, в ночь с 3 на 4 октября украинские военные атаковали жилые кварталы Белгорода. В результате были погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения.
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