Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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Спикер МИД сравнила это с привычкой убийц возвращаться на место преступления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приехал в Киев так же, как убийцы возвращаются на место преступления. Таким мнением с KP.ru поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Убийцы возвращаются на место преступления. Пиар на крови», — ответила она на вопрос.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Их встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

До этого Мерц приезжал в Киев в мае 2022 года, 9 декабря 2024 года и 10 мая 2025 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским экс-премьером Киром Стармером.

Тем временем канцлер ФРГ стремительно теряет рейтинги в своей стране. Как предположила Захарова, поездка в Киев в момент, когда российская армия усилила частоту ударов по логистике в городе, может стать попыткой улучшить свои позиции в правительстве.

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