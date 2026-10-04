Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери работал фитнес-тренером

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В своей анкете мужчина указывал звание кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и ее дочери Дарьи в Москве 47-летний Теймураз Г. работал фитнес-тренером. Об этом 4 октября сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника, мужчина предлагал клиентам занятия двух направлений — силовые и функциональные тренировки. Также он составлял программы питания. В анкете Теймураз указывал, что является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Источник рассказал и о документах подозреваемого. У него были вид на жительство в России и патент на работу. Кроме того, мужчина предпринимал попытки получить российское гражданство.

Теймураза задержали на территории Воронежской области. Вместе с ним находилась 40-летняя спутница, уроженка Луганской Народной Республики. Ее также задержали. Правоохранители проверяют, могла ли женщина быть причастна к произошедшему. Сведений о ее предполагаемой роли в преступлении собеседник не привел.

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