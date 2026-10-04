Просил о кремации: планы на похороны Кашпировского разошлись с его волей

Фото: © РИА Новости/Игорь Костин

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О своем пожелании психотерапевт заранее рассказал сыну и племяннику.

Анатолий Кашпировский хотел, чтобы после смерти его тело кремировали, однако сейчас готовится традиционное захоронение. Об этом 4 октября рассказал племянник психотерапевта и телеведущего Юрий Мамаев в беседе с РИА Новости.

По словам родственника, Кашпировский высказал эту просьбу давно. Его воля была известна как самому Мамаеву, так и сыну телеведущего Сергею. Племянник подчеркнул, что лично слышал пожелание о кремации.

«Воля Анатолия Михайловича была лично мне озвучена. И не только мне, озвучена сыну Сергею, озвучена давно, причем воля была такова, что его тело должно быть предано кремации, должно быть сожжено», — заявил Мамаев.

Родственник также высказался о состоянии здоровья Кашпировского. Он отметил, что в последний год жизни психотерапевта о его самочувствии распространялась недостоверная информация.

По словам Мамаева, причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне онкологического заболевания желудка.

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