Трое погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Среди раненых четверо детей, 16-летний подросток и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.

В Белгородской области за сутки погибли три человека, включая двоих скончавшихся в больницах после полученных ранее ранений. Еще 12 человек пострадали при атаках ВСУ. Об этом 4 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере МАКС.

Один мирный житель погиб при атаке в Грайворонском округе. В больницах умерли женщина, получившая тяжелые травмы во время вечерней атаки на Белгород 3 октября, и мужчина, раненный в Краснояружском округе 16 сентября. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

Ранения получили жители Белгорода, Грайворонского и Шебекинского округов. Среди 12 пострадавших — четверо детей. Врачи борются за жизни 16-летнего мальчика и одного взрослого: состояние обоих оценивается как тяжелое. При необходимости раненых могут направить в федеральные клиники, отметил губернатор.

По данным Шуваева, за сутки по территории области выпустили 182 беспилотника и 11 взрывных устройств. Кроме того, зафиксированы восемь попыток артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ.

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