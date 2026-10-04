Армия России уничтожила командный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В результате удара нейтрализована часть офицерского и сержантского состава.

Армия России уничтожила командный пункт (КП) штаба мехбатальона 72-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.

Объект уничтожили в районе села Избицкое на Харьковском направлении. В результате удара нейтрализована часть офицерского и сержантского состава.

«Подтверждено уничтожение КП штаба механизированного батальона 72-й ОМБр в районе Избицкого. Есть жертвы среди офицеров и сержантов», — сообщил источник.

Ранее 3 октября стало известно, что армия России освободила населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области. До этого 26 сентября российские войска взяли под контроль Петропавловку и Лозовую.

Бойцы продолжают сжимать кольцо окружения вокруг боевиков ВСУ на северо-востоке Харьковской области, попутно расширяя внешнюю зону контроля. По состоянию на 25 сентября площадь контролируемой российскими войсками территории в регионе увеличилась на 212 квадратных метров.

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