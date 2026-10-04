Для каждого своя легенда: россиян предупредили о новой тактике мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Аферисты действуют в несколько этапов, а завершают все приездом курьера.

Мошенники перед атакой тщательно собирают информацию о потенциальных жертвах — такая разведка помогает им быстрее завоевать доверие. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД России в ответ на соответствующий запрос.

Основным источником данных для злоумышленников стали социальные сети, откуда они берут не только общие сведения, но и другие детали: где человек работает и какое у него семейное положение, чем увлекается и как ведет себя в интернете. Благодаря полученным сведениям обмануть человека становится проще.

«Жертве предлагают не абстрактную историю, а легенду, которая выглядит непосредственно связанной с ее жизнью — многоходовые сценарии», — отметили в ведомстве.

Преступники могут действовать поэтапно: сначала они рассылают сообщения с фишинговой ссылкой, затем поступает звонок из «банка» или «полиции» с требованием перевести деньги, а завершить мошенническую схему могут визитом курьера.

Ранее 5-tv.ru писал о новой волне мошенничества на фоне осеннего призыва. Аферисты под видом сотрудников военкомата и выманивают СМС-коды якобы для оформления электронной повестки.

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