После самой холодной ночи: какая погода ждет москвичей днем 4 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Прогноз опубликовал Гидрометцентр.

Переменная облачность и преимущественно сухая погода ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, 4 октября. Согласно прогнозу, днем в столице будет от +11 до +13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ночью температура в Москве опустится до +6 градусов. В Подмосковье дневные значения составят от +9 до +14 градусов, а в ночные часы возможно похолодание до +3 градусов.

В столичном регионе будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749–753 миллиметра ртутного столба.

Синоптики «Яндекс Погоды» также прогнозируют теплое воскресенье без осадков, но ожидают пасмурное небо. Об этом они ранее рассказали «Известиям».

По их расчетам, утром в Москве будет около +7 градусов, днем — до +13, вечером — примерно +12 градусов. Ночную температуру специалисты сервиса оценивают в +10 градусов.

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