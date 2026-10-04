«Взрывы были постоянные по поселку»: как работал завод пиротехники в Кубринске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Проверка МЧС за два года до трагедии уже выявляла нарушения, а местные жители годами жаловались на постоянные взрывы и гнилую проводку, однако завод продолжал работу.

Как показывает практика, даже наличие всех необходимых сертификатов не отражает всей информации о товарах и производстве. Например, на маркетплейсах продаются петарды фирмы «Салют-Юг», есть документы и адрес производства. Вот только организовано оно было так, что погибли 14 человек. Расследование Дениса Кулаги.

Обломки камней и только кое-где сохранившиеся куски стен. Все, что осталось от завода, где производили пиротехнику. По этому фото понятно, как прежде выглядел один из цехов. Теперь остался только фундамент.

Вот там, где поднимается дым, как раз был цех. Здесь парковка для сотрудников, и можно увидеть, что осталось от машин. А чуть дальше ходят местные жители. Многие из них — родственники погибших.

— «Ваш брат, он здесь погиб?»

— «Да»

— «А он долго здесь работал?»

— «Примерно год или полтора»

— «Понимали, что опасное производство, отговаривали его?»

— «Конечно»

— «Он собирался уже уходить»

Взрыв случился около четырех вечера, в рабочее время. На месте были 15 человек, 14 из них погибли. Опознание затруднено: сотрудники предприятия оказались в эпицентре взрыва, для их идентификации может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза.

Бетонные блоки, составлявшие когда-то стены пиротехнического завода, от взрыва разлетаются на такие мелкие кусочки. Чтобы понять, какой мощности был взрыв и насколько опасны были эти поражающие элементы, достаточно посмотреть на забор.

Огонь охватил два производственных здания, после чего конструкции обрушились.

— «Какой завод был это, лесной?»

— «А лесозаготовительный?»

— «Да. Когда был поселок, его забросили, никому не нужен стал. Приехал тут один, подключился. Он выкупил всю территорию. Это здание немного подремонтировал и сдавал в аренду».

Даже в соседних жилых домах выбило окна и межкомнатные двери. Анатолий ведет нас к огороду, где во время взрыва погибла его соседка. В тот вечер Татьяна Репина просила помочь с урожаем. Он не смог, и она ушла одна. А потом прозвучал взрыв.

— «Ее муж пришел по соседству, попросил нас помочь».

— «Сколько времени на поиски ушло у вас?»

— «Два часа»

— «Вы два часа здесь искали?»

— «Искали»

— «А нашли где?»

— «Получается, вот под той железкой», — рассказал житель села Кубринск Анатолий.

Производство относится к категории значительного риска, что накладывает особые требования к безопасности. Однако, судя по рассказам местных жителей, реальное положение дел на предприятии вызывало серьезные опасения задолго до трагедии.

«Взрывы были постоянные по посёлку. Они не прекращались, потому что не было надзора, мне кажется, вообще. У нас леса сгорело несколько гектаров», — рассказал житель села Кубринск Сергей Зайцев.

Кубринск — небольшой поселок, здесь все на виду. В том числе и нарушения. Специальные бочки, в которых перемешивались порох и селитра, стояли прямо на улице. По словам местных жителей, к ним тянулись удлинители, вряд ли предусмотренные техникой безопасности.

Одна из местных жительниц тоже работала на заводе, но незадолго до трагедии уволилась. Она вспоминает, что там всегда были проблемы с электрикой.

«Проводка была в ужасном состоянии, гнилая, постоянно были скачки напряжения, а помещения были усыпаны компонентами пиротехники», — рассказала жительница села Кубринск Людмила Мельникова.

Версия о неисправной электропроводке как причине взрыва появилась практически сразу.

Первые результаты расследования указывают именно на это. Более того, проверка МЧС, проведённая за два года до трагедии, уже установила, что на производстве есть нарушения.

«Директор был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В соответствии с действующим законодательством профилактические визиты на данных объектах должны проводиться не реже одного раза в три года», — рассказал главный государственный инспектор Ярославской области по пожарному надзору МЧС России Александр Зайцев.

То есть прийти еще раз они могли лишь в следующем году. Только если не было реакции на официальную жалобу.

— «Не могу не спросить: а вы же явно задавались вопросом, вообще возможно такое соседство?»

— «Нет. Мы задавали. Нам отвечали: все в порядке. Участковый приезжал. Они все приезжали, мимо нашего дома все ездили, все это было».

Вот только сами жители признаются: ни одной бумаги так и не написали. И все жалобы остались просто разговорами. Что теперь дает администрации возможность отвечать вот так.

«Ничего не могу сказать. У меня жалоб не было», — заявила главный специалист администрации Кубринского поселения Ярославской области Евгения Яковлева.

Завод в Ярославской области, а вероятные виновные в происшествии находятся от него за тысячу километров. Установить это было достаточно просто. Все благодаря рекламной продукции завода: здесь указано, что изготовитель — ООО «Салют Юг», Ставропольский край, город Минеральные Воды.

Официальное представительство компании зарегистрировано прямо в квартире. Впрочем, и этот адрес не окончательный. 49-летнего Алексея Пронина, генерального директора и единственного владельца компании «Салют Юг», задержали в Москве.

К пиротехническим производствам предъявляются строгие требования по вентиляции, исключающей возможность передачи пожара по воздуховодам из одного помещения в другое, а также по защите от искрообразования. Очевидно, что в условиях, которые мы видим на старых фотографиях завода и о которых рассказывают местные жители, эти требования, если и соблюдались, то с грубыми нарушениями.

«Не существует специального регламента для пиротехнических предприятий. Скорее всего, было нарушено допустимое количество взрывчатых веществ, которые могут находиться одновременно. Я предполагаю, что сейчас, условно, сентябрь месяц, огромное количество заказов: петарды, Новый год и так далее», — рассказал судебный эксперт Фархад Кадыров.

Обвинения, предъявленные владельцу завода, выходят далеко за рамки одной статьи. Помимо нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего смерть людей, ему вменяют незаконное изготовление взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.

Судя по тому, что мы нашли на территории теперь уже бывшего завода, здесь изготавливали петарды разной мощности — крупные и маленькие. Вот кусок ракетницы. Причем, кстати, целая и крупная ракетница. И все это в один момент взлетело на воздух.

Это уже не первое производство фейерверков, которое взлетает на воздух. В соседнем Сергиевом Посаде всего три года назад взорвался склад с пиротехникой. Руководство компании посадили, но правила не изменились. Возможно, хотя бы после этой трагедии начнется пересмотр требований к технике безопасности, частоте проверок и размещению опасных объектов вблизи жилых зон.

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