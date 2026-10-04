Правительство направило в Думу проект бюджета: 525 документов и 200 тысяч слов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Первое рассмотрение назначено на 29 октября.

Правительство направило в Думу проект бюджета, и появилась возможность изучить конкретные цифры. Это не просто. В бюджетном пакете 525 документов, и они не маленькие. Самый подробный — пояснительная записка, в которой 200 тысяч слов. Это половина романа «Война и мир» по объему. Все это депутатам предстоит прочитать за месяц, на 29 октября назначено первое рассмотрение финансового документа.

Вот основные цифры. Плавно растут доходы, но и расходы, дефицит, как уверяет Минфин, контролируемый. На уровне 2% ВВП. Закрывать это будут выпуском гособлигаций. «Три столпа» бюджета определены принципиально: социальные обязательства, оборона, технологическое лидерство. По этим трем направлениям будут расходы.

В доходах бросается в глаза соотношение нефтегазовых и не нефтегазовых поступлений. Если в нулевые у нас было 50 на 50, то сейчас на «углеводороды» закладывается лишь 16% прибылей. Все остальное — экспорт других товаров, налоги и прочие доходы.

При этом финансовые власти пошли на радикальный шаг, они сознательно заложили в расчеты крайне консервативную, можно сказать, «оборонительную» цену на нефть. Базовая стоимость российской нефти Urals рассчитывается в 50 долларов за баррель на всю трехлетку. При том что сейчас она почти в два раза выше. Вот она, страховка от любых рисков. Но и соблазн потратить чуть больше, чем запланировано.

В общем, что говорит бюджет: эпоха романтического ожидания, что «все как-нибудь само утрясется», нефть-матушка и газ-батюшка вытянут, что «заграница нам поможет» — все это в прошлом. Наступает время прагматизма с опорой на внутренние ресурсы держать баланс в условиях затяжного геополитического шторма. Суверенная экономика так и выглядит.

Есть и еще одно новшество: первого октября вступил в силу «закон о платформенной экономике», или, попросту говоря, «закон о маркетплейсах». Теперь они не могут сказать: «наша хата с краю», мы лишь предоставили «витрину», а по поводу качества — это вот ищите продавца. Нет, теперь, во-первых, площадки сами обязаны жестко следить за качеством и безопасностью товаров и услуг, а во-вторых, они теперь несут солидарную ответственность с продавцами. Если в карточке было написано «кожаная куртка», а вам прислали дерматин, отвечать должен и продавец, и маркетплейс.

Однако фокус «закажу два-три размера, выберу один» теперь может влететь в копеечку. По закону, если вещь качественная, но вы от нее отказываетесь, просто не подошла или передумали, маркетплейс имеет полное право взять с вас деньги за обратную доставку на склад.

И еще такой нюанс: теперь, как только вы получаете товар на руки в пункте выдачи, даже не оплатив, вся ответственность за повреждение на вас. Чем-то это напоминает ситуацию, когда от стихийных барахолок 1990-х мы начали постепенно переходить к торговым центрам. Товар тот же, но в более удобной обстановке.

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