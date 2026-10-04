«Знак свыше» или постановка? Обстановка для Нетаньяху накаляется перед выборами

Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru

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В истории про рейс из Дубая в Тель-Авив слишком много «белых пятен».

Едва не стал поводом для конфликта захват лайнера, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Один пилот напал на другого и попытался уничтожить самолет. Но пассажиры сумели и злодея обезвредить, и самолет посадить. Настоящее чудо, в котором слишком много «белых пятен», чтобы поверить, что так все оно и было.

Но такое чудо как никогда оказалось кстати для израильского премьера Нетаньяху, у которого вот-вот выборы, а позиции очень непрочные. Это знак свыше или небывалая пиар-акция? Выяснял корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Штатный рейс из Эмиратов в Тель-Авив. На борту 174 пассажира, 27 из них — дети. Почти полная посадка. Только закончили кормить. Шел второй час спокойного полёта, как вдруг наяву начался кошмар любого пассажира.

В кабине пилотов громкие крики, глухие звуки борьбы. Самолет срывается вниз, начинает пикировать. Первые мысли у всех: «Мы падаем!»

С высоты в десять тысяч метров резко, меньше чем за минуту, лайнер снижается до 4500 метров. Скорость растет с каждой секундой, практически достигая сверхзвуковой. Пассажирский Boeing чудом не разваливается в воздухе.

Самолет продолжает «падать», пассажиры в неведении сходят с ума. Из кабины доносятся крики и вопли: «Помогите!» Внутри второй пилот бьет командира экипажа, как выяснилось сегодня, аварийным топориком, который входит в набор спасения экипажа. Авиадиспетчеры уже получают сигнал бедствия, код «7500» — борт захвачен. Системы автоматического управления полетом отключены.

Кажется, катастрофа неизбежна. До критических параметров скорости и высоты, при которых уже практически невозможно выровнять траекторию полёта и спасти самолёт, остаются сотни метров. И именно в этот момент в кабину врываются пассажиры, нейтрализуют нападавшего и берут полет под контроль.

В салоне среди летевших совершенно случайно оказался обычный сантехник, который по невероятному стечению обстоятельств сумел удержать огромный самолет в воздухе. А еще тем же рейсом летели два пилота, два реаниматолога и ветеран спецназа. Уже достаточно, чтобы начать что-то подозревать.

В итоге все закончилось так же внезапно, как и началось. В момент, когда борт взял курс на аэропорт Табука, рядом уже появились несколько Falcon израильских ВВС.

В небо их поднял сам премьер-министр Нетаньяху. В Израиле после первых сигналов бедствия с рейса случившееся мгновенно расценили как теракт. Решили перестраховаться.

«И еще одно: у нас есть признаки того, что в преддверии выборов наши враги попытаются атаковать нас. Поэтому отсюда, с базы ВВС, с длинной руки Государства Израиль, я передаю вам послание: не связывайтесь с нами — ни сейчас, ни вообще. Наша длинная рука достанет вас в любом месте, в любое время», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Это выступление господина премьер-министра на авиабазе Тель-Ноф от 29 сентября этого года. Наверное, вновь чудовищное совпадение.

«Инцидент на борту самолета Flydubai был попыткой теракта, которую удалось предотвратить благодаря героизму нескольких израильских пассажиров. Намерение террориста заключалось в том, чтобы уничтожить самолёт вместе со всеми пассажирами».

«Израильское 11 сентября!» «Попытка угона самолета, чтобы протаранить небоскреб в Тель-Авиве!» Пресса не стеснялась в заголовках. Мгновенно были сделаны все выводы. Наперебой высказывались политики и эксперты. «Героизм израильского народа помог спасти лайнер!» По следам событий даже появилось аниме.

Далее на сцене вновь Нетаньяху.

«Это ты — наша честь. Ты герой. Как тебе удалось это сделать?» — обратился к спасителю премьер-министр Израиля.

«Мы же народ львов, разве нет? Я часто вас смотрю!» — ответил Янив Хаюн.

Словно отец сына, он обнимает спасителя борта в очень телевизионно окровавленной футболке.

«Медиакомпания, которую мы наблюдали, носила именно кризисный характер. Очень быстро, очень разнообразно, очень динамично. И было непонятно, что произошло на самом деле. Но акция была аналогична многим другим ситуациям, когда перед выборами нужно что-то большое, объединяющее, показать, сплотить людей вокруг лидера», — отметил политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов Даниил Ермилов.

Янив Хаюн — тот самый герой-водопроводчик, который никогда прежде не держал в руках штурвал, но, насмотревшись телепередач про авиакатастрофы, смог выровнять огромный пассажирский самолёт.

«Эй, помнишь, что это? Автомат тяги!» — объясняют в программе «Расследования авиакатастроф».

«Это большая вертикальная скорость, которую самолет развивает. Чисто гипотетически это возможно. Но больший риск был в том, как его в дальнейшем выводили из пикирования. Факторы просто позитивно совпали. Ему удалось выровнять — дань везению», — рассказал авиаэксперт Константин Емченко.

И сразу появились подробности про антагониста главного героя: Хамам Аль Хаммами, сирийско-оманского происхождения. Его якобы уже увольняли из оманских авиалиний за радикальные взгляды. Он уже публиковал у себя в соцсетях намеки на желание совершить теракт, но потом подчистил историю и каким-то образом устроился во Flydubai без проверки. Для Нетаньяху — очень удобная кандидатура на роль главного врага нации. Сразу понятно, кто за ним стоит и кому надо угрожать.

«И мы готовы действовать, когда это необходимо, как сегодня действовал, разумеется, храбрый израильский пассажир и его товарищи. Политика президента Трампа по введению этих санкций и блокады Ирана весьма эффективна: она подрывает экономические возможности этого режима финансировать терроризм по всему миру — терроризм, который в конечном счёте направлен против вас», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Это он, конечно, сказал и своему другу Трампу, которому позвонил сразу, как самолет приземлился. Тот оценил эпичность истории.

«И этот водопроводчик, никогда не управлявший самолётом, осмелился поднять штурвал. А когда его спросили, почему он это сделал, он сказал, что смотрит передачу „Авиакатастрофы“. Вот история, которую я слышал. Не знаю, правда ли это, но я узнал её от Би-би. Думаю, это потрясающая история», — рассказал президент США Дональд Трамп.

В разговоре речь быстро зашла об Иране, прозвучали слова и про терроризм, и вновь про героическое противостояние. Впрочем, в Исламской Республике предвосхитили такое развитие событий и первыми обвинили Израиль в провокации. Это издание FARS, близкое к КСИР.

«Моссад планировал угнать самолет, врезаться в небоскреб и обвинить во всем Иран».

Как пишет издание, после этого Израиль, уже имея железобетонные основания, смог бы снова атаковать Иран и добиться новых санкций. В адрес Нетаньяху звучали и более радикальные высказывания.

«Я знаю, что твоя мать — шлюха, и ты — сын шлюхи. В следующей войне мы увидим, кто настоящий мужчина».

В том, что война будет, кажется, уже никто на Ближнем Востоке не сомневается. В 2023 году, после трагедии 7 октября, депутаты Кнессета объединились вокруг Нетаньяху, чтобы вместе бороться с палестинцами. Тогда считалось, что это не время для распрей.

До новых выборов осталось меньше месяца. И это ещё одно невероятное совпадение: правящая партия снова предлагает сплотиться и проголосовать за одного из самых воинственных правителей в истории Израиля.

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