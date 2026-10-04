Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Президент заявил, что Россия готова к диалогу.

Параллельно началось нагнетание истерии вокруг Калининградской области. Типичная информационная операция. Вопрос: для чего? Просто для отвлечения внимания или для реальной провокации? Сразу в двух соседних странах — Литве и Латвии — идут военные маневры, а в Польше начинаются на следующей неделе.

Казалось бы, натовская рутина. Но в прессу вбрасываются идеи далеко не рутинные. Например, обсуждают отмену признания Калининградской области российской территорией. Напоминают, что это была Восточная Пруссия, которая никогда не входила в состав Российского государства. Предлагают устроить блокаду Калининградской области.

Застрельщиками, как это водится, выступают британцы. Наше посольство в Лондоне молчать не стало и ответило: мол, если что, применим все средства, вплоть до ядерных. Это, естественно, подстегнуло новый виток завываний: ай-ай-ай, страшная Россия снова угрожает нам и всему НАТО ядерным оружием. Не угрожаем, а предупреждаем. Не суйтесь, — уточнил президент, выступая в Валдайском клубе:

«Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии Верховного Главнокомандующего или Президента России. Дело в том, что, насколько я понимаю, Генсек НАТО говорил о том, что в Европе 300 миллионов и прочее. Да, именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Это серьезное предупреждение, взвешенное, это слова человека, который понимает, что есть в российских арсеналах, какие есть правила и какие последствия это может иметь. А вот в НАТО демонстрируют странное легкомыслие. Те же британцы запустили по одному из центральных каналов мини-сериал с говорящим названием «Военная игра».

И по форме это вроде как игровой фильм, но вместо актеров там реальные политики: Майкл Гоув — он сменил несколько министерских постов, Никола Стерджен — лидер шотландских консерваторов, Пенни Мордонт — недолго, но министром обороны была, и другие персонажи, в том числе военные и дипломаты. И вот они в ситуационной комнате обсуждают потенциальный сценарий обострения конфликта с Москвой.

Что будет, если цепочка инцидентов приведет к обмену сначала ракетных ударов, в том числе по Калининграду и Мурманску. Ну, а заканчивается все запуском «Орешника» с потенциально ядерным боезарядом. И тут конец фильма, на самом интересном месте.

Мир находится «на поворотном моменте» истории, прежние нормы геополитики разрушены, новые еще не появились, и главная задача — сохранить мир и безопасность прямо сейчас, не допустить скатывания к катастрофе. Этому и было посвящено большое, на три с половиной часа, общение президента с экспертами Валдайского клуба. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин выбрал ключевое.

На Валдайском форуме делегаты — от Китая до Аргентины — летят со всего света в самую подсанкционную страну мира.

«Мир меняется, мы движемся к многополярности, и это вполне закономерно. Время наводить мосты между странами, а не рушить их», — заявила генеральный секретарь Пагуошского движения ученых Карен Хальберг.

Здесь зарубежные ученые, общественники, дипломаты — как раз те, кто зачастую вопреки правительствам своих стран пытается эти мосты навести. В зал проходит Владимир Путин, и звучит та самая знаменитая валдайская речь, которую после будут разбирать на цитаты, причем не только в России, но и далеко за пределами нашей страны.

Фон встречи тревожный: западные политики пугают электорат будущей войной с Россией, ядерным оружием, грозят ввести войска на Украину и блокировать Калининград.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Это путь к краю пропасти. Тем более сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеются вооружения, способные уничтожить все живое», — заявил президент РФ Владимир Путин.

В Европе этого, кажется, не слышат и едут по старым военным рельсам.

«Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Хоть генсек НАТО и уверяет, что Альянс — оборонительный союз, западные политики все твердят о войне.

«Если дрогнет Европа, дрогнет и Украина. Мы, европейцы, не должны быть просто нейтральной стороной», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Даже если война вдруг закончится завтра, Россия останется для Польши угрозой», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В общем хоре сторонников войны вдруг раздается голос Эстонии: она обещает заблокировать нам поставки зерна.

«Вы знаете, очень маленькие, но очень громкие», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Многие в Брюсселе хотели бы заморозить конфликт и, как в 2022 году, маня нас скорейшими договоренностями, перевооружить Киев. Европарламент уже просит Россию не бить по украинской энергетике и флоту.

«Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: а давайте прекратите там. А они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия успешно добивается своего на поле боя: наши войска наступают быстрее, чем в прошлом году. Для Киева лучше договориться прямо сейчас.

«Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее, но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Условия прежние. Одно из ключевых — нейтральный статус Украины.

«Всегда исходили из того, что Украина — нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требование и цель вступления в НАТО», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Вашингтон предложил обсудить Украину на трехсторонней встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«И Украина, и Россия делают шаги вперед в переговорах, и я думаю, что уже в ближайшем будущем мы все вместе сможем договориться», — заявил президент США Дональд Трамп.

Россия не против встречи, она всегда открыта для переговоров и может идти на определенные компромиссы. Так, например, было в Анкоридже.

«Не наше предложение мы обсуждали в Анкоридже, а предложение США, и я приехал сказать, что мы согласны», — выступил президент РФ Владимир Путин.

На полях недавно завершившегося в Дели саммита БРИКС Владимир Путин обсуждал ситуацию на Украине с индийским премьером — тот давно ратует за мир. В кулуарах Путин успел переговорить и с лидером Китая, причем без переводчика.

«Мы с ним, с председателем Си Цзиньпином, остались вдвоем. Он и я. Без переводчиков. Вы знаете, что любопытно? Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

ВВП БРИКС уже вдвое больше ВВП Евросоюза. Восток — наш главный партнер. Даже внуки президента учат китайский.

«Внуки у меня будут работать как переводчики. Они говорят по-китайски», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Причем ни БРИКС, ни ШОС ведь не дружат против кого бы то ни было, не вводят санкции, как это делают западные политики. Поэтому и экономика растет.

«Мы, итальянцы, выступаем против агрессивных антироссийских санкций. И хотим возобновить с вашей страной сотрудничество в бизнесе и культуре», — заявил доцент кафедры политической философии и геополитики университета UniDolomiti Лоренцо Пачини.

«Кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Нам никто не запрещает, мы готовы», — заявил президент РФ Владимир Путин.

«Может, все-таки, раз запрещают, может, поразваливать, чтобы с отдельными сторонами полегче было?» — спросил журналист Федор Лукьянов.

«Да не надо, они сами развалятся», — ответил президент РФ Владимир Путин.

О том, как опасно бороться с Россией, предупреждали не раз. Например, немецкие политики Вилли Брандт и Эгон Бар.

«Я, когда прочитал о его контактах с советским руководством и в Бонне, и в Москве, был просто удивлен тем, насколько это был содержательный, умный, грамотный человек. Главное, что волновало господина Бара, — укрепление влияния тех кругов в НАТО, которые отнюдь не горят желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества и свертывания противостояния», — заявил президент РФ Владимир Путин.

«В 1970-е годы он стал вдохновителем диалога ФРГ с ГДР и Европы с Советским Союзом. Жаль, что сейчас забывают о таких миротворцах», — заявил главный редактор издания Weltwoche Роджер Кеппель.

Еще в 2007 году, вскоре после своей знаменитой мюнхенской речи, президент пошутил: и поговорить теперь не с кем. Сейчас в Европе и правда очень непросто найти договороспособных политиков.

«Многие в Европе хотят доуничтожить Российскую империю, которой давно уже не существует, но они об этом, видимо, не знают. Хочу, чтобы все были в курсе», — добавил президент РФ Владимир Путин.

Но результаты выборов в Германии уже показывают: многие жители ЕС хотят стабильной экономики и мира с Россией.

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