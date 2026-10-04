«Это будет тяжелая зима»: что происходит с энергосистемой Украины

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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На фоне транспортного коллапса, ударов по ЛЭП и остановки сталелитейной отрасли на Украине в Москве заявляют, что украинцам пора самим просить мира.

Киев физически оказался разделен на правый и левый берег. Движение по основным мостам через Днепр затруднено. Это последствия точных ударов российских «Гераней», которые взяли на прицел самые загруженные переправы — Южный и Северный мосты.

Дроны врезаются в ванты, на которых держатся пролеты, тем самым ослабляя прочность всей конструкции. Такие хирургически точные попадания возможны лишь в одном случае: если оператор дрона до последней секунды управляет БПЛА. То есть в Киеве уже не работает толком ни ПВО, ни радиоэлектронная борьба.

Местные власти уже открыто призывают горожан переезжать на зиму в частный сектор, а посольства западных стран подыскивают себе здания для релокации на западе Украины, а некоторые даже в Польше сразу. Сорокадневная кампания по принуждению России к миру, объявленная Зеленским в середине лета, дала, как мы видим, обратный эффект. Пора самим украинцам просить мира. В Москве к этому готовы.

«На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11 процентов территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск. Вопрос. Если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями», — сказал Владимир Путин.

Это заявление было сделано во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Есть такая абсолютно уникальная площадка, где собираются ученые, политологи, аналитики со всего мира, и раз в год с ними встречается президент России, чтобы ответить на вопросы и напрямую разъяснить, какой у России взгляд на происходящее.

Но вот почему важно, что предложение было сделано именно в кругу экспертов. Эта мысль про бессмысленность сопротивления киевского режима, это то самое зерно сомнения, которое было посажено в головы тех, кто напрямую общается с элитами разных стран. И теперь надо подождать всходов. Поскольку само существование режима Зеленского, всей машины ВСУ оплачивается за счет европейских налогоплательщиков.

И с каждым днем их содержание обходится все дороже. Так и в чем смысл? Если русские дроны царствуют уже в киевском небе. Чего ждать? Тему продолжит корреспондент "Известий" Павел Кузнецов.

Удары российской армии по объектам двойного назначения теперь почти круглосуточные.

Впервые под прицелом оказались мосты в Киеве. Южный мост — два дня подряд. Теперь он фактически превратился в пешеходный. А сегодня ударам подвергся ещё и Северный мост.

Южный и Северный мосты — две главные переправы для техники ВСУ с левого берега Днепра на правый. По ним идут до 90% военного трафика. Эшелоны с боеприпасами, горючим, продовольствием и снаряжением для боевиков Киева.

Еще две переправы накануне перекрыли. Пробки, транспортный коллапс.

«Нужно искать новую работу. У нас же нет под Днепром туннеля, чтобы мы ходили», — рассказала жительница Киева.

Ударов по линиям электропередачи со стороны вооружённых сил России тоже прежде не было. На этой неделе наши беспилотники фактически начали срезать металлические опоры ЛЭП. И тоже на левом берегу.

В Киеве экстренно собрали Совет обороны города. Со скорбными лицами и пафосными фразами.

«Не надо замалчивать непопулярные факты. Сейчас давайте будем так говорить: не время для популизма», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Под контролем Киева сейчас три АЭС: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. По атомным станциям Россия, понятно, не бьет, но есть и другие узкие места. Северная ветка электроснабжения на этой неделе подверглась атаке дважды — повреждения получила подстанция в Наливайковке и ЛЭП в Киеве. И тут, как в старом анекдоте, — а мене за що?

«Зима, по нашим расчётам, безусловно, легкой не будет», — заявил первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

На этой неделе стало известно, что сталелитейная отрасль Украины фактически остановилась. А значит, остановилось производство ракет, техники и снарядов. Дата-центры, которые обеспечивают связь и работу боевых аналитических программ, горят каждый день. В порты Одессы уже не могут заходить суда с военными грузами. Они тоже под прицелом российских военных.

Обстрелы Украины стали практически круглосуточными после того, как Киев открыл ящик Пандоры — так называемой 40-дневной операцией. Но для красивых заголовков европейских газет и для того, чтобы вызвать жалость, на Украине повторяют: это будет тяжёлая зима. Причем эти анонсы из года в год одинаковы.

«Украина сейчас продает электроэнергию в Европе, потому что там тоже большой кризис. Собственно говоря, несмотря на то, что не хватает своим гражданам, власти Украины, Зеленский решил все-таки заработать, несмотря на то, что сейчас уже ощущается очень большая нехватка электроэнергии. А зимой, когда потребность в электроэнергии на обогрев, на горячую воду возрастёт в разы, ее просто не будет», — рассказал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Заголовки газет, причем западных: дорожают дрова, генераторы, стоимость аренды дач под Киевом. Вот только важно понимать: энергосистема Украины — советская, строилась на случай самых чудовищных катастроф, а значит, предел прочности был заложен огромный. Россия наносит точечные, хирургические удары. И вопрос в том же снабжении энергией — к самим украинским чиновникам.

«Если бы не было тотальной коррупции в том же „Укрэнерго“, то они бы имели деньги и имели бы резервы для восстановления своих сетей и расходовали бы, заботясь о своём государстве, о своих гражданах, деньги на эти цели», — заявил политолог Эрнест Макаренко.

Государственный долг страны на начало осени составлял более двухсот миллиардов долларов. Но их это почему-то не пугает. Только военных расходов на следующий год запланировали на 175 миллиардов — этот минимум в Киеве надеются получить от западных спонсоров. И требуют 27 из них прямо сейчас.

«Все эти заявления Зеленского о том, что не хватает денег, похожи на заявления человека, который стоит по горло в воде, сверху идёт дождь, и он кричит: „Боже, я умираю от жажды, дайте мне срочно напиться“. И я понимаю, почему это заявляют на Украине. Они хотят денег. Больше денег много не бывает», — рассказал народный депутат четырёх созывов, политик и общественный деятель Олег Царёв.

В кулуарах евро чиновники говорят, что финансировать Киев — все равно что поливать пустыню. И в качестве условия для новых траншей требуют реформ, которые приведут к еще большему обнищанию населения.

«Украину превратили в такого монстра, можно сказать. А теперь ещё требуют, чтобы налогов больше было, там чего-то повысить», — заявил член движения «Другая Украина», научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

И тут, как уже бывало не раз, актеру с Банковой вполне пригодится его актерское прошлое. Под жалобными криками о российских ударах по инфраструктуре двойного назначения можно закатить неплохой гул в ЕС. Европейские СМИ тоже помогут.

Понятно, что выпрашивать деньги у брюссельских дядюшек на фоне благополучия и достатка невозможно. Куда лучше создать яркую плаксивую картинку. Обездоленный и голодный люд, который замерзает и очень ждёт очередную пачку кэша. Вот в это поверят, за это заплатят. Постановка без больших затрат.

Последний месяц никто не комментировал запросы киевского главаря. И вот накануне пришёл вполне официальный ответ. Хотя скорее удар под дых.

«Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв или нехватка денег Украине. Об этом лишь сообщалось в СМИ. Вчера мы провели консультации и пришли к выводу, что этой нехватки нет», — заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

Не от этого ли новоиспеченный премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил о переходе страны к режиму максимальной экономии? Никакого строительства, никакого ремонта — все деньги, которые есть, — в ВПК. Что-то достанется пенсионерам и бюджетникам. Пока на словах. Ну и про себя любимых не забудут, конечно.

«Запад в самом деле финансирует Украину. Финансирование это предполагает 3-4 млрд долларов на обслуживание только одной бюрократии на Украине и ее нужд. Это ежемесячно. Одновременно с этим огромными являются военные расходы Запада на Украину. Запад посылает очень большие объемы оружия, боеприпасов, экипировки. Это все не учитывается, не идет по каким-либо бумагам», — рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Почти все аналитики тем не менее сходятся во мнении: пока существует русофобия, для Украины деньги найдут. И тут важно: не для рядовых украинцев! Ведь, как мы помним, в ЕС собираются бороться с Россией до последнего украинца.

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