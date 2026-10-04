Ушел из жизни обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделайн

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В 2018 году спортсмену провели редчайшую операцию после заражения крови.

Канадский хоккеист Лайл Оделайн, завоевавший Кубок Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» в 1993 году, умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Смерть прославленного защитника наступила в пятницу, 2 октября. В агентстве Pittsburgh Post‑Gazette заявили, что причиной ухода Оделайна из жизни стал сердечный приступ. При этом со здоровьем у хоккеиста были проблемы и раньше.

Известно, что в 2018 году спортсмен, играя в гольф, поранился о кактус. Именно это могло спровоцировать заражение крови, а также отказ почек и печени. В результате Лайлу пересадили три органа. После редчайшей операции Оделайн был полностью парализован и не мог говорить.

За «Монреаль» хоккеист выступал с 1990 по 1996 год: на его счету 420 матчей и 95 результативных баллов. В 1993 году в составе «Канадиенс» защитник стал обладателем Кубка Стэнли.

За свою профессиональную карьеру Лайл также играл за «Нью-Джерси Девилз», «Финикс Койотис», «Коламбус Блю Джекетс» и ряд других известных клубов НХЛ.

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