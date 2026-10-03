Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебро на турнире в Батуми

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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По сумме двух прокатов спортсменка отстала от представительницы Эстонии на 1,78 балла.

Российская фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на международном турнире Trialeti Trophy в Батуми. По итогам двух прокатов спортсменка набрала 204,16 балла.

После короткой программы Петросян занимала только четвертое место с результатом 68,42 балла. Прокат прошел без падений, однако спортсменка допустила ошибку в каскаде: после тройного флипа вместо запланированного тройного тулупа она исполнила двойной. Еще одно вращение судьи оценили вторым уровнем сложности вместо четвертого.

В произвольной программе Петросян выступила чисто и получила 135,74 балла. Благодаря этому результату россиянка поднялась на вторую строчку в общем зачете.

Победительницей стала представительница Эстонии Нина Петрыкина, набравшая 205,94 балла. Еще одна россиянка, Анна Фролова, расположилась на третьей строчке с результатом 203,21 балла.

Соревнования в Батуми стали для Петросян первым международным стартом после Олимпийских игр, где спортсменка заняла шестое место в женском одиночном катании.

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