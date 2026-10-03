Стала известна дата прощания с Анатолием Кашпировским

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Сами похороны телеведущего и терапевта семья решила провести в закрытом формате.

Прощание с телеведущим и терапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Москве. Об этом РИА Новости сообщили представители его семьи.

«Прощание 8 октября, в 12:00 в Большом зале Троекуровского кладбища», — рассказал собеседник агентства.

Похороны при этом пройдут отдельно и будут закрытыми для публики. Представитель семьи добавил, что место захоронения не будет разглашаться.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Известно, что за день до смерти телеведущий попал в больницу с низким давлением.

Широкую известность он получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным «Сеансам здоровья», во время которых заявлял о возможностях дистанционного воздействия на самочувствие зрителей. В 1993 году Кашпировского избрали депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при жизни Кашпировский передал часть заработанного старшим детям, а московскую двухкомнатную квартиру в районе Митино подарил третьей супруге Гулизар.

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