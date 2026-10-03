Тела погибших обнаружили под завалами после пожара на Краснозаводском химзаводе

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Специалисты завершили работы по ликвидации последствий возгорания.

Работы по ликвидации последствий пожара на Краснозаводском химическом заводе завершены. При разборе завалов специалисты обнаружили тела пятерых погибших. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

«С прискорбием сообщаю — при разборе завалов обнаружены пятеро погибших», — написал он в мессенджере «Макс».

Лужецкий выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, родственникам оказывают психологическую помощь.

При этом в районе продолжается мониторинг воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для жителей Краснозаводска и Сергиево-Посадского городского округа нет, подчеркнул глава.

Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в момент ЧП в здании находилось 44 сотрудника. При этом только четверых не удалось эвакуировать, так как их место положение было неизвестно.

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