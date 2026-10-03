Ювелир рассказала, как определить подлинность золотого украшения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При покупке изделия важно проверить сразу несколько маркеров качества.

При покупке золотого украшения важно уметь определять его подлинность. Одним из основных ориентиров является проба, однако качество материала подтверждается еще рядом маркеров. О них «Известиям» рассказала технолог Мария Никитина.

«На ювелирном изделии отечественного производства всегда должны стоять два штампа: государственное пробирное клеймо и именник. Отсутствие хотя бы одного из них — серьезный повод для сомнений», — отметила она.

Пробирное клеймо означает, что изделие прошло государственный контроль на соответствие доли драгоценного металла той, что заявлена производителем. В РФ принято следующее изображение на клейме: профиль женщины в кокошнике, с лицом, обращенным направо. Также клеймо должно включать в себя букву территориальной инспекции и трехзначное число пробы.

Но и это — еще не все. На подлинные изделия также наносят двухмерный штрихкод государственной системы контроля ГИИС ДМДК. Он выступает в качестве дополнительной гарантии подлинности. Помимо этого, на драгоценности должен присутствовать четырехзначный именник — подпись завода-изготовителя. Это шифр из четырех букв и знаков в едином контуре, в котором содержится год выпуска, номер инспекции, которая его проверяла, и имя мастера.

Ранее 5-tv.ru писал, что по новым правилам рынка ювелирных украшений в России с 1 сентября 2026 года продавать под наименованием бриллианта можно только подлинный природный камень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.