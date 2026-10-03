Казнь Кристы Пайк не состоялась: осужденную госпитализировали после двух попыток
Выжившая после казни американка находится в больнице под аппаратом ИВЛ
Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor
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Ее приговорили к высшей мере наказания после убийства, которое она совершила более 30 лет назад.
Американка Криста Пайк, которой в Теннесси вынесли смертный приговор, продолжает находиться в больнице под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на адвокатов.
Женщина по-прежнему не приходит в сознание, однако врачи борются за ее жизнь. По словам юристов, осложнения возникли из-за препаратов, входящих в состав смертельной инъекции.
В 1995 году Пайк вместе со своим партнером убила 19-летнюю Коллин Слеммер. Она училась вместе с погибшей в одном учебном заведении. Девушка обвиняла жертву в желании отбить у нее парня. Криста выманила Коллин в безлюдное место, где вдвоем с сообщником расправилась с ней.
Дело получило широкую общественную огласку — на нее повлияли не только жестокость преступников, но и юный возраст фигурантов, а также то, что на теле Слеммер обнаружили вырезанный сатанинский символ.
Привести приговор в исполнение Пайк не получилось. После двух неудачных попыток введения инъекции ее доставили в больницу.
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