«Мста-С» уничтожила живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В течение нескольких минут цели были уничтожены, контроль поражения велся в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Артиллеристы днем и ночью поражают батареи, оборонительные сооружения, пункты управления и опорные пункты, огневые средства и технику противника, а также прикрывают действия сухопутных войск и ведут контрбатарейную борьбу. Координаты целей вычисляются по данным разведки, огонь ведется на дальностях нескольких десятков километров.

Для стрельбы применяются в том числе высокоточные снаряды «Краснополь», позволяющие бить без пристрелки: цель подсвечивается лазером с беспилотника. Чаще используются обычные осколочно-фугасные боеприпасы. На одной позиции батарея надолго не задерживается.

На кадрах один из расчетов уничтожил скопление живой силы ВСУ. Получив координаты от воздушной разведки, гаубица скрытно выдвинулась по запасному маршруту и открыла беглый огонь 152-мм снарядами увеличенной дальности. Контроль поражения велся с помощью разведывательных БПЛА. В результате нарушено управление подразделениями противника, чем воспользовались штурмовые группы. Выполнив задачу, расчет совершил противоогневой маневр и переместился в район ожидания.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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