«Самый страшный сценарий»: Медведева раскрыла детали своей свадьбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Фигуристка отметила, что гости очень помогли.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, как прошла ее свадьба с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом она сообщила перед шоу «Дискотека 90-х на льду».

Фигуристка поделилась, что праздник во многом удался благодаря хорошей работе организаторов и выступлениям приглашенных артистов. Также она отметила, что во время торжества у молодых получилось уделить внимание не только гостям, но и друг другу.

«Для нас с Ильдаром самым страшным сценарием было то, что нам вдруг придется распыляться на кого-то, кроме друг друга. Мы очень боялись не запомнить нас в этот день. Но с нас сняли обязательство развеселить кого-то, поскольку у нас было много приглашенных артистов, которые создавали классную атмосферу», — рассказала Медведева.

Отдельно Медведева выделила тот факт, что она и новоиспеченный муж смогли отдохнуть на своей свадьбе, при том, что в списке гостей пышного праздника числилось 200 человек.

Евгения отметила, что благодаря подаркам торжество хотя и не окупилось, но молодым в этом плане «очень помогли гости».

«Смотрите, мы сыграли свадьбу „на широкую руку“, с размахом, мы как те самые (показывает, как считали деньги. — Прим. ред.). Окупилась не полностью, но нам очень сильно помогли наши гости. Это приятно было», — поделилась фигуристка.

Медведева уточнила, что она с мужем не планировала свадебного путешествия и спокойно относится к отсутствию последнего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка втайне от врачей посещала репетиции своего ледового шоу.

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