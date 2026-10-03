Репродуктолог назвала оптимальный возраст для заморозки яйцеклеток

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Эксперт отметила, что перед процедурой врачи оценивают некоторые факторы здоровья пациентки.

Оптимальный возраст женщины, при котором процедура заморозки яйцеклеток пройдет наиболее успешно — 30-35 лет. Об этом сообщила акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Артеменко в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на полях женского форума в Сколково.

«Оптимальный возраст для заморозки яйцеклеток — это 30-35 лет, тогда еще не так страдает количество и качество яйцеклеток. Конечно, мы бы все хотели замораживать яйцеклетки в 18 лет, потому что они слишком молодые у этой девочки. И чаще всего такие программы всегда успешны», — объяснила доктор.

Однако практика показывает, что молодые пациентки после криоконсервации редко пользуются своими яйцеклетками.

«Как показала практика, что такие девочки очень редко возвращаются потом использовать свои яйцеклетки поэтому оптимально это 30-35 лет, это самый лучший возраст для заморозки», — уточнила Юлия.

Также репродуктолог объяснила, какую роль играет оценка овариального резерва пациентки в подготовке к процедуре в 30-35 лет. По словам Артеменко, нежелательные условия для заморозки яйцеклеток в этом возрасте это вмешательства на яичниках и сниженный овариальный резерв. В таком случае, криоконсервацию лучше выбрать в 25 лет.

Овариальный резерв — это запас яйцеклеток (ооцитов), который формируется у женщины еще до ее рождения, во внутриутробном периоде.

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