Нападение на сотрудников ФСИН в Кабардино-Балкарии: первые кадры с вокзала
5-tv.ru: Опубликованы первые кадры поезда Владикавказ — Адлер после нападения
Фото, видео: 5-tv.ru
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Вдалеке видны огни состава, в котором произошел инцидент.
Первые кадры поезда Владикавказ — Адлер, где заключенный напал на сотрудников ФСИН, показывает 5-tv.ru
Вдали горят огни поезда, где случилось происшествие. Возле него припаркован автомобиль скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в вагоне поезда, перевозившего заключенных, кто-то сорвал стоп-кран, что привело к началу бунта среди арестантов. По предварительным данным, арестанты захватили оружие конвоя.
Во ФСИН сообщили, что пострадавших при инциденте в поезде Владикавказ-Адлер среди гражданского населения нет. В ведомстве в опровергли сообщения о бунте в вагоне с заключенными и уточнили, что речь идет о нападении осужденного на конвоира. Во время попытки вывести его в туалет, он завладел табельным оружием охранника и застрелил его. Затем он ранил еще троих сотрудников, которые прибыли на помощь.
В пресс-службе уточнили, что преступник нейтрализован. На данный момент ситуация полностью контролируется правоохранительными органами.
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