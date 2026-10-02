Уголовное дело возбудили по факту нападения на конвоиров в Кабардино-Балкарии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате инцидента погиб один сотрудник ФСИН, еще трое получили ранения.
В результате нападения один сотрудник был убит на месте, а трое получили ранения разной степени тяжести. Нападавший был нейтрализован ответным огнем сотрудников правоохранительных органов.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в поезде, перевозившем заключенных, кто-то дернул стоп-кран, что спровоцировало бунт среди арестантов. По предварительным данным, заключенные завладели оружием конвоя.
Во ФСИН сообщили, что пострадавших при инциденте в поезде Владикавказ-Адлер среди гражданского населения нет. В ведомстве в опровергли сообщения о бунте в вагоне с заключенными и уточнили, что речь идет о нападении осужденного на конвоира. Во время попытки вывести его в туалет, он завладел табельным оружием охранника и застрелил его. Затем он ранил еще троих сотрудников, которые прибыли на помощь.
В ведомстве уточнили, что ФСИН окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим при нападении.
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