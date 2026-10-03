«Я умерла и заново родилась»: Алла Рид едва не упала в обморок на своем концерте

Фото, видео: Виноградов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Для певицы этот случай стал проверкой на стрессоустойчивость.

У певицы Аллы Рид есть опыт выхода из форс-мажорных ситуаций прямо во время собственного концерта. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на полях женского форума в Сколково.

Певица поделилась, что неожиданная проверка на стрессоустойчивость произошла во время ее авторского музыкального спектакля в театре «Градский Холл». Алла подчеркнула, что ход мероприятия был отрепетирован заранее, но в неподходящее время случилась техническая поломка — отключился звук.

«Что-то произошло со звуком, и он просто отключался. То есть я пела, я понимала, что я как будто бы уже на том свете. У меня сидит аншлаговый зал. Я забегаю за кулисы и практически матом говорю: „А что делать?“ А там же это вообще все было слышно. В общем, я пела под рояль то, что могла. Зрители аплодировали. Я практически рыдала. То есть это были такие эмоции и во втором отделении пошло уже более-менее ровно», — рассказала Рид.

Когда в конце спектакля певица совершала поклон перед зрителями, у нее резко потемнело в глазах и она поняла, что падает в обморок. Но тут она почувствовала неожиданные эмоции.

«То есть старая Алла Рид куда-то ушла и родилась какая-то новая. С того момента я поняла, что все, что угодно может произойти на сцене, ты должен быть готов к какому-то вообще невероятному экстриму. Я, конечно, неделю приходила в себя, но это было ужасно», — вспомнила Алла.

Певица подчеркнула: ее удивила реакция и зрителей. Во многом благодаря этой поддержке Алла смогла выйти из ситуации и продолжить выступление.

«Но что меня поразило — это реакция зрителей. Когда нам кажется, что все идеально, круто и здорово — это, конечно, классно. Но как меня поддержали люди за то, что я не растерялась, а начала петь это под рояль! И вот эта поддержка — это тепло людей, тепло зрителей — это вообще то, ради чего существует артист, вот этот энергообмен», — резюмировала певица.

Алла Рид подчеркнула, что даже самые стрессовые происшествия на концертах не могут разрушить связь зрителей с артистом.

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