Пострадавших при инциденте в поезде Владикавказ-Адлер среди гражданского населения нет

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В данный момент обстановка контролируемая и управляемая, сообщили во ФСИН.

Пострадавших при инциденте в поезде в районе станции Муртазово в Кабардино-Балкарии, перевозившего заключенных, среди гражданского населения нет. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в своем канале в мессенджере МАКС.

«Среди гражданского населения пострадавших нет. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время по факту происшествия проводится проверка», - говорится в сообщении.

В ведомстве также опровергли сообщения о бунте в вагоне с заключенными. Во ФСИН уточнили, что речь идет о нападении осужденного на конвоира.

При выводе в туалет он отобрал у сопровождавшего табельное оружие, застрелил его и ранил еще троих прибывших на помощь сотрудников. В пресс-службе подчеркнули, что преступник ликвидирован. Сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

О происшествии в вагоне с арестантами возле станции в КБР ранее писал 5-tv.ru. Уточнялось, что силовики полностью заблокировали вагон с осужденными, никому из них не удалось убежать. Информацию о случившемся подтвердили в управлении ФСИН по Северной Осетии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.