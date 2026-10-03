Налет не значит плесень: эксперт объяснил нюансы при выборе сыра

Инфекционист Неронов объяснил, как отличить белый налет на сыре от плесени

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Важно не сравнивать напрямую разные сорта сыра.

Налет на сыре не всегда означает испортившийся продукт, поэтому при решении употребить молочный продукт в пищу нужно ориентироваться на несколько признаков. Об этом рассказал Ленте.ру инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам доктора, белый налет на сыре образуют кристаллы вещества лактата кальция. Именно его могут принять за развитие плесени, но у нее есть характерные отличия — пушистая поверхность и отличные от белого цвет.

«Лактат кальция обычно выглядит как сухой, белый, равномерный налет или как мелкие твердые кристаллы. Он не образует пушистую поверхность и, как правило, не имеет характерного запаха плесени. Грибковая плесень может выглядеть иначе. Она способна формировать пушистые или бархатистые участки, а ее цвет бывает не только белым, но и зеленым, голубым, серым, черным или розоватым», — объяснил Неронов.

Доктор предупредил о возможности ошибиться в определении типа вещества по одному только цвету — ведь существует также белая плесень. Запах, структура, соответствие внешнего вида сорту сыра — только в совокупности эти признаки обрисовывают цельную картину.

Также доктор напомнил о существовании отдельного вида — сыра с плесенью. На производствах у этого сорта плесневая корочка формируется специально и считается нормой. Именно поэтому нельзя непосредственно сравнивать внешний вид сыра разных сортов.

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