Жильцы растянули полотно: росгвардеец рассказал, как спасал ребнка на карнизе в Пятигорске

Росгвардеец рассказал, как спас ребенка, едва не выпавшего из окна в Пятигорске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов;Росгвардия; 5-tv.ru

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Военнослужащий оказался рядом с домом, где на узком подоконнике находился малыш.

Младший сержант Северо-Кавказского округа Росгвардии Иван Подшивалов помог спасти ребенка, который оказался на карнизе третьего этажа многоквартирного дома в Пятигорске. Инцидент произошел, когда военнослужащий возвращался домой. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии.

Росгвардеец заметил людей возле подъезда и увидел малыша за полуоткрытым окном. Ребенок перебрался на узкий подоконник, поэтому мужчина сразу направился к дому и поднялся по оконной решетке второго этажа, чтобы в случае падения сократить расстояние до него.

«Я, не раздумывая, подбежал к окну, оценил обстановку, увидел решетку на окне и решил по ней забраться повыше, дабы сократить расстояние, если бы ребенок начал падать», — рассказал Подшивалов.

Один из жильцов помог военнослужащему подняться на решетку, а другие очевидцы внизу растянули полотно. Около 20 минут мужчина удерживался одной рукой и разговаривал с ребенком, ожидая спасателей.

После прибытия первой группы специалисты установили лестницу. Один из спасателей поднялся к окну, достал ребенка и передал его Подшивалову. Затем младший сержант передал малыша жительнице квартиры на втором этаже.

Фото, видео: Росгвардия; 5-tv.ru

Одной из первых опасную ситуацию заметила местная жительница Юлия Головашова. По ее словам, она увидела в окне третьего этажа нескольких детей и заметила, что один из них начал стучать шваброй по спутниковой тарелке. Женщина сразу позвонила знакомой, которая живет в этом же доме.

«Я ей говорю: „Дети стоят в окне и могут упасть“. Я сделала несколько снимков, а она отправила их в общий чат дома, и после этого вызвали службу 112», — сообщила Головашова.

По словам женщины, благодаря быстрой реакции очевидцев и действиям спасателей удалось предотвратить трагедию. Она отметила, что в результате происшествия были спасены двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пятигорске спасли маленького мальчика от падения с третьего этажа. Прохожие заметили ребенка в памперсе возле окна и вызвали спасателей. По словам главы города Дмитрия Ворошилова, органы опеки будут решать вопрос о мере ответственности родителей.

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