Прощание с актрисой Мариной Влади прошло во Франции

Прощание с Мариной Влади прошло в коммуне в Париже

Фото: © Getty Images/Sylvain Lefevre / Contributor

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Точная дата и место не разглашаются.

Прощание с актрисой Мариной Влади прошло в коммуне Аркей под Парижем. Церемония состоялась в узком кругу. Об этом ТАСС сообщила семья артистки.

«Кремация прошла в присутствии только семьи и близких друзей в Аркее», - рассказали собеседники агентства.

Информацию о месте и дате похорон родственники и близкие Влади решили не разглашать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семья Марины Влади не намерена приглашать широкую общественность на похороны актрисы.

Также 5-tv.ru сообщал о смерти французской актрисы и певицы Марины Влади. Артистка скончалась в возрасте 88 лет.

Дети Марины Влади рассказали, что последние минуты жизни она провела в собственном доме рядом с близкими людьми и домашними животными. Родные актрисы подчеркнули, что она прожила долгую, красивую и насыщенную жизнь.

Марина Влади получила известность благодаря работе в кино и театре. Она родилась во Франции в семье русских эмигрантов, а ее творческая карьера началась еще в юности. За годы работы актриса снялась во множестве фильмов и стала известна не только во Франции, но и за ее пределами.

В России имя Марины Влади особенно связано с ее браком с поэтом, актером и автором-исполнителем Владимиром Высоцким. Она стала его последней супругой, а их отношения на протяжении многих лет оставались одной из самых известных историй любви в отечественной культуре.

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