Виктория Боня попала в больницу после экспедиции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Телеведущая вышла на связь из больничной палаты.

Блогер Виктория Боня рассказала о проблемах со здоровьем, которые возникли после экспедиции к горе Кайлас в Китае. О том, что она находится в дубайской клинике и проходит лечение под наблюдением врачей, телеведущая рассказала в своем личном блоге.

В прошлом месяце Боня совершила кору — паломнический обход Кайласа. Речь не идет о восхождении на вершину: маршрут вокруг священной горы составляет более 50 километров. По словам телеведущей, после экспедиции она до сих пор восстанавливается.

«Я уже час лежу под капельницей. У меня так сильно загустела кровь, я потеряла зрение. Именно близко я не вижу уже неделю», — рассказала Боня.

Телеведущая также призналась, что после возвращения в Дубай стала чувствовать необычное для себя раздражение. Она сдала анализы, после чего врач рекомендовал ей несколько дней проходить инфузионную терапию (примечание: лекарства медленно вводятся в кровоток через вену) и пить электролиты.

«У меня даже сил просто нет, хотя я вчера сделала тоже одну капельницу. Врач мой посмотрел, он говорит: „Вика, тебе надо четыре дня капать как минимум, пить электролиты“», — поделилась Боня.

Модель добавила, что обычно заранее готовится к поездкам в горы и перед экспедициями обращается за медицинской помощью. На этот раз она решила обойтись без привычной подготовки. После ухудшения самочувствия Боня также посоветовала дочери следить за питьевым режимом во время поездок в горы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у Виктории Бони нашли паразитов в лимфе. После того как бывшая участница "Дом-2" поделилась новостью, она получила неприятные комментарии.

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