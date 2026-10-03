Ставит рекорды не в футболе: бывший муж Бузовой устроил семейный переполох

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Тарасов вместе с супругой рассказали о будущих планах.

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали участниками популярного реалити. В сети появились первые кадры с супругами, где они рассказали о своей жизни.

В видеовизитке пара решила не ограничиваться стандартным рассказом о себе и добавила немного семейного юмора. Костенко представилась моделью и с улыбкой напомнила о главном достижении их семейной жизни — четверых детях. Тарасов тут же продолжил шутку, заявив, что на Бали супруги могут задуматься и о пятом ребенке.

Кадры показали и отношения пары спустя восемь лет брака. Тарасов не упускал возможности проявить внимание к супруге, а Костенко рассказала о том, как муж поддерживал ее после родов.

«Когда у меня после родов был целлюлит, Дима говорил: „Зайчик, там апельсинчик…“ И я его за это люблю и ценю», — призналась 32-летняя модель.

По словам Костенко, именно такие моменты помогают ей особенно ценить заботу и чувство юмора супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Анастасия Костенко на своей странице в социальной сети попробовала пошутить на тему ревности в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым.

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