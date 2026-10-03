«Мы же им не скажем»: Медведева тайком от врачей посещала репитиции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фигуристка призналась, что ей приходится заниматься глубокой ночью.

Двукратная чемпионка Евгения Медведева рассказала о необычном графике подготовки к своему ледовому шоу. Об этом она сообщила перед шоу «Дискотека 90-х на льду».

Фигуристка призналась, что репетиции проходили по ночам. Так как ранее девушка перенесла операцию из-за проблем со здоровьем, она не стала сообщать врачам о выходе на лед.

На вопрос о том, не ругают ли ее специалисты за такой режим, Медведева ответила с улыбкой: «Мы же им не скажем».

По словам спортсменки, днем лед обычно занят фигуристами, которые готовятся к турнирам и соревнованиям. Поэтому свободное время для постановки шоу приходилось искать ночью. Также она сообщила, что это нормальная практика среди спортсменов, а занятия проходили с двенадцати ночи до пяти утра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуристка Евгения Медведева перенесла экстренную операцию на обеих ногах в связи с серьезным диагнозом — деформацией стоп. Девушка давно страдает из-за последствий тяжелых спортивных нагрузок. Двукратная чемпионка не раз откровенно говорила о своем здоровье с фанатами. Так, в одном из интервью спортсменка поделилась тем, что пару лет назад у нее диагностировали остеопороз и назначили основательную терапию.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.