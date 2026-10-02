Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью ликвидировали

Фото: МАКС/МЧС Санкт-Петербурга/mchs_st_peterburg

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Спасатели завершили работы спустя почти сутки после начала возгорания.

Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован спустя почти сутки после возгорания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по городу.

«В 19:38 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС.

Возгорание произошло вечером 1 октября в неэксплуатируемом здании на Исаакиевской площади. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, а в примыкающем здании загорелась обрешетка кровли на площади 250 квадратных метров.

Пожару несколько раз повышали ранг, а открытое горение удалось ликвидировать утром 2 октября.

К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России работали 125 сотрудников и 25 машин. Для ликвидации пожара спасатели использовали воду из Невы.

Эвакуация

Из-за распространения огня спасатели эвакуировали жителей расположенных рядом домов. Очевидцы рассказали, что пожарные лично предупреждали людей об опасности.

Жильцы быстро покидали квартиры, забирая документы, детей и домашних животных.

Из-за пожара в центре Петербурга также пришлось корректировать движение: несколько улиц перекрыли, а маршруты общественного транспорта изменили.

Что известно об особняке

Особняк Миллера появился во второй половине XVIII века и несколько раз перестраивался. С 2021 года здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

До пожара в доме сохранялись элементы исторического интерьера, среди которых лепнина, изразцовая отделка, деревянный декор, камины, лестница и деревянные потолки.

В момент возгорания здание пустовало, там проводили подготовительные работы перед реконструкцией. Специалисты должны были обследовать аварийные перекрытия и кровлю. На восстановление объекта планировали направить более 750 миллионов рублей.

Уголовное дело

После происшествия в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. По версии следствия, вечером 1 октября во время сварочных работ при реконструкции здания были нарушены требования безопасности, что и привело к возгоранию.

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