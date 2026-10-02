Дочь Задорнова показала редкое фото родителей в молодости
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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На снимке Михаил и Елена нежно прижимаются друг к другу.
Дочь российского юмориста Михаила Задорнова, Елена Задорнова-Тартуси, показала фотографию родителей времен их молодости. Архивный семейный кадр появился на ее личной странице в социальных сетях.
На размещенном снимке сатирик и его супруга Елена Бомбина запечатлены крупным планом, нежно прижимаясь друг к другу.
Известно, что пара официально поженилась 21 июня 2007 года. Вместе они прожили чуть больше десяти лет — до самой смерти артиста.
При этом знакомство будущих супругов произошло еще в середине 1980-х годов. Тогда они начали жить вместе. Елена стала их единственной дочерью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Задорнова-Тартуси почтила память отца в день его 78-летия. Она опубликовала посвященное ему стихотворение и обратилась к артисту спустя годы после его смерти.
В 2016 году стало известно, что у Задорнова обнаружили опухоль головного мозга. После продолжительного лечения артист умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет в одной из московских клиник.
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