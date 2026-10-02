Туристка погибла от удара молнии во время отдыха в Греции

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Происшествие произошло во время отпуска супружеской пары.

Девушка трагически погибла от удара молнии на острове Родос в Греции. Об этом сообщили в газете «Димократики».

По данным издания, женщина отдыхала с мужем в поселке Лордос на юго-востоке острова. После грозового удара очевидцы вызвали скорую помощь. Медикам не удалось спасти 58-летнюю туристку, она скончалась на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о туристах в Красноярском крае. Во время коммерческого похода рядом с группой ударила молния, один человек получил тяжелые травмы. Участники уверены: таких последствий можно было бы избежать, если бы гиды вовремя отменили подъем. На маршрут по природному парку вышли сто человек. Когда погода начала портиться, часть туристов решила отказаться от подъема. Остальные продолжи.

Также 5-tv.ru упоминал случай в Китае, где молня ударила по высокотехнологичной ракете со спутником на борту — сразу после старта. Благодаря защите оборудования космический аппарат и спутник на борту не получили повреждений — вывод на орбиту прошел штатно.

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