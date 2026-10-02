«Красный шелк» признан лучшим полнометражным фильмом на Дальневосточной кинопремии

Фото: Кадр из к/ф «Красный шелк», реж. Андрей Волгин, 2025 г.

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Картина совместного российско-китайского производства собрала 700 миллионов рублей в России и 1,8 миллиона долларов в Китае.

В Хабаровске завершилась III Дальневосточная кинопремия, на которой 2 октября объявили лауреатов Национальной профессиональной награды за достижения в кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

Лучшим полнометражным фильмом был признан исторический ретродетектив «Красный шелк», созданный в сотрудничестве России и Китая. Картина заработала 700 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в Китае. Благодаря китайскому прокату фильм получил статус национального как в России, так и в Китае, став самым успешным российским фильмом за рубежом в 2025 году.

Съемки продолжения, «Черный шелк», завершились в сентябре. Фильм выйдет в прокат 31 марта 2027 года. Работа над ним велась в двух странах: в Китае на крупнейшей киностудии был воссоздан Шанхай 30-х годов. Сюжет фильма разворачивается вокруг загадочного груза, за которым охотятся агенты из разных стран.

Проект реализуется кинокомпанией Nota Bene Film Group и Коммерческим фондом развития кино и анимации. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат», а эксклюзивные цифровые и телевизионные права, а также зарубежные права находятся в руках компании Art Pictures Distribution.

III Дальневосточная кинопремия прошла в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября, включая мастер-классы, экскурсии, показы фильмов и церемонию награждения. Участниками могли стать авторы полнометражных игровых, документальных, анимационных и сериалов, созданных на Дальнем Востоке и в Арктике.

Премия была учреждена по инициативе президента России Владимира Путина и проводится с 2024 года. Она стала важной платформой для взаимодействия киноиндустрии, органов власти и институтов развития, способствуя продвижению кинопроизводства на Дальнем Востоке.



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