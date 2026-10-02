«Бельчатопад» начался в лесах Подмосковья

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Малыши выпадают из гнезд, однако забирать их домой не нужно.

В подмосковных лесах начался сезон «бельчатопада». Маленькие бельчата иногда не удерживаются в гнезде и падают на землю. В Комитете лесного хозяйства Московской области объяснили, почему в такой ситуации лучше просто отойти подальше.

Бельчонок, который оказался на земле, вовсе не обязательно потерял маму. Белка обычно находится где‑то рядом, но к малышу не спускается, пока поблизости стоит человек. Поэтому специалисты советуют не трогать зверька и не пытаться унести его в безопасное место.

«Не стоит хватать бельчонка: мама‑белка не бросит своего ребенка. Просто она очень осторожная — пока вы стоите над малышом, как великан, она ни за что к нему не подойдет», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в МАКС.

Если встретили бельчонка на земле, лучше отойти на несколько метров и спрятаться за деревом. После этого остается немного подождать.

«В 9 из 10 случаев мама‑белка пулей слетит вниз, схватит своего „парашютиста“ за шкирку и молниеносно унесет обратно в гнездо», — добавили в комитете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что манул Тимофей из Московского зоопарка начал набирать вес перед зимой. При этом раз в неделю ему устраивают разгрузочный день без еды.

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